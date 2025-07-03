Во вторник, 1 июля, погибли заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Дмитрий Романюк и начальник штаба этого подразделения Валерий Мирзаев.

О гибели Романюка сообщает в Фейсбуке военный и бывший народный депутат Егор Фирсов, а о смерти Мирзаева упоминается на его странице в этой же соцсети.

Причем Фирсов написал о ракетных ударах.

"Во время ракетных ударов погиб наш боевой товарищ Дмитрий Романюк, заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады", - сказано в публикации Фирсова.

По поводу Мирзаева в посте говорится, что прощание с ним прошло сегодня в Конотопе Сумской области.

Между тем бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что из-за удара по Гуляйполю Запорожской области погиб весь штаб бригады. Всего, по его данным, жертвами атаки стали около 70 человек, а еще 30 ранены.

Как сообщил Мосийчук, 1 июля два "Искандера" поразили объединенный командный пункт.

Во вторник бригадный генерал Сергей Собко сообщил о гибели командира 110-й бригады Сергея Захаревича.

Напомним, в тот день в своем вечернем обращении Зеленский заявил, что ждёт результатов расследования обстоятельств российского удара по населённому пункту Гуляйполе, во время которого погибли военнослужащие 110-й ОМБр.