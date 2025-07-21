В одном из городов Украины пожилая женщина попросила уличного музыканта спеть песню постсоветской группы "Ласковый май" в память о своём погибшем сыне.

Соответствующее видео публикуют украинские телеграм-каналы.

"У меня погиб сын. Спойте песню "Детство", – обратилась горожанка к молодому человеку с гитарой на торговых рядах.

"Это русская песня, нельзя", – возразил кто-то рядом.

Но музыкант все же сыграл "Детство" Юрия Шатунова. И не взял протянутых ему денег.

Ранее в селе под Киевом двух женщин привлекли к ответственности за прослушивание российских песен в общественном месте.

Напомним, новый языковой омбудсмен потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины.

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