В России заявили о гибели командира 155-й бригады морской пехоты РФ полковника Сергея Ильина.

О его похоронах сообщила администрация одного из районов Чувашии.

Российские паблики пишут, что Ильин погиб 2 июля вместе с заместителем главкома ВМФ Михаилом Гудковым после ракетного удара ВСУ.

Украинские паблики писали, что удар был по командному пункту 155-й бригады в населенном пункте Коренево Курской области.

Напомним, в начале месяца в центре оккупированного Луганска прогремел мощный взрыв. В результате погиб бывший "мэр" города Манолис Пилавов, который с 2015 года находился в розыске СБУ.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении пункта управления 8-й общевойсковой армии РФ во время удара по оккупированному Донецку.

Война в Украине идет 1234-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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