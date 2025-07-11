В России погиб командир 155-й бригады морской пехоты
В России заявили о гибели командира 155-й бригады морской пехоты РФ полковника Сергея Ильина.
О его похоронах сообщила администрация одного из районов Чувашии.
Российские паблики пишут, что Ильин погиб 2 июля вместе с заместителем главкома ВМФ Михаилом Гудковым после ракетного удара ВСУ.
Украинские паблики писали, что удар был по командному пункту 155-й бригады в населенном пункте Коренево Курской области.
Напомним, в начале месяца в центре оккупированного Луганска прогремел мощный взрыв. В результате погиб бывший "мэр" города Манолис Пилавов, который с 2015 года находился в розыске СБУ.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении пункта управления 8-й общевойсковой армии РФ во время удара по оккупированному Донецку.
Война в Украине идет 1234-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 июля 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.