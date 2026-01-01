В четверг, 1 января, в Украине идёт 1408-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 1 января

8:01 Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночной атаки, сообщили в ОВА.

Регион всю ночь находился под массированным ударом беспилотников, которые атаковали объекты критической инфраструктуры. Возникли пожары, их тушение продолжается.

Очаги возгораний зафиксированы, в частности, в Луцке и Ковельском районе.

На карте - маршрут движения беспилотников по региону.

7:55 24 человека погибли и более 50 пострадали после атаки беспилотников по Хорлам на захваченной части Херсонской области.

Назначенный Россией "губернатор" Сальдо утверждает, что три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря, где шло празднование нового года.

Пожар удалось потушить только под утро. Среди погибших есть ребенок.

Украина этого не комментировала. При этом в украинских военных пабликах уже идут предположения, что удар был по кафе, где собрались представители российской "администрации", а также военные РФ.

5:54 За несколько минут до Нового года беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. На одном из объектов возник пожар.

Из-за удара фиксируются перебои с электроснабжением критически важных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы, сообщают местные власти.