Под Покровском стремительно развиваются события не в пользу ВСУ. Уже в ближайшие даже не дни, а часы может решиться судьба оставшихся под контролем Украины 29% территории Донецкой области.

Такое мнение высказал в своем аккаунте в Х военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.

По его оценке, глубина прорыва фронта севернее Покровска составляет около 18 км (хотя раньше заявлялось о 10-12 км), что позволяет россиянам выйти к трассе с Днепра на Славянск и Краматорск.

Чтобы отбить эти территории, по оценке Репке, у ВСУ есть несколько дней, прежде чем РФ перебросит на этот участок дроны и механизированные части, которые закрепят и удержат занятую территорию.

В таком случае последние два крупные города Донбасса — Славянск и Краматорск — будут отрезаны от Днепра и смогут получать снабжение только через Харьков. А Украине "вряд ли удастся удержать регион в долгосрочной перспективе".

Если не ликвидировать прорыв, "цепочка слишком разреженных участков фронта и дальнейших потерь территорий продолжится и ускорится", а Россия может отозвать своё условие вывода ВСУ из Донбасса в обмен на прекращение огня в других местах, пишет Репке.

Подробнее о прорыве севернее Покровска мы писали в отдельном материале.