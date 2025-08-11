Бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Кротевича, на линии Покровск – Константиновка "полная п@@да".

Об этом ветеран написал в соцсети X.

"Господин президент, я искренне не знаю, что именно вам докладывают, но информирую: на линии Покровск – Константиновка без преувеличения полная п@@да. И эта п@@да нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем", – заявил Кротевич.

"Те командования, которых сейчас назначают (или назначили), чтобы "исправить неисправимое", скорее всего, обвинят в уже происходящей п@@де. Линии боевого столкновения как устойчивой линии фактически не существует. Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка – в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки", – сообщил он.

По словам Кротевича, проблема усугублялась еще с прошлого года.

"Причина этой проблемы – не вновь созданные корпуса, которые унаследовали провальную обстановку с подчиненными неукомплектованными подразделениями, и не ОТГ или ОСГВ, которые последние полтора года фактически не руководили ничем, а лишь передавали приказы "в соответствии с приказом по ГШ". Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о "взятой деревне" как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса "кумам", а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства", – заявил ветеран.

Напомним, Deep State сообщил о прорыве россиянами линии фронта восточнее Доброполья на глубину 11 км.

Ранее британские журналисты рассказали о ситуации в Доброполье.