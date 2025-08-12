Россия выиграла войну в Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует агентство Reuters.

"Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным исходом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", – сказал он.

По мнению венгерского премьера, единственный вопрос – это "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".

Также он заявил, что Европа упустила возможность провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.

"Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню", – сказал Орбан, который повторил старую дипломатическую идиому, впервые применённую в адрес Украины бывшим государственным секретарём США Энтони Блинкеном.

Напомним, что это не первое подобное заявление Орбана. В начале июля премьер Венгрии говорил, что Евросоюз и Украина уже проиграли эту войну, и в этот горький момент европейским лидерам придется признать, что они придерживались ошибочной стратегии.

Ранее мы писали, что Зеленский обвинял Орбана в антиукраинской политике.