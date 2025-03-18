Владимир Зеленский ответил на заявление британского военного аналитика Майкла Кларка о том, что "Украина в меню" на столе переговоров США и России.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"И поэтому я не хотел бы... Я об этом говорил абсолютно откровенно американской стороне. При всем уважении, не хочу никого обижать, но я не хочу, чтобы мы были в списке меню для Путина. Понимаете? Мы не салат и не компот для этого человека, несмотря на его аппетит", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина – самостоятельное государство.

"Поэтому без нас о нас, я считаю, что договариваться неправильно, потому что результата желаемого для всех не будет", – сказал Зеленский.

Ранее мы приводили полное высказывание Кларка. Первым, кто публично употребил известную дипломатическую идиому в адрес Украине стал бывший государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Если вы не за столом в международной системе, то вы окажетесь в меню", - такие его слова привёл Bloomberg в середине февраля, выясняя причины исключения Зеленского из переговоров.

"То, что лидер, которого во всем мире чествуют за то, что он бросил вызов "вторжению" России, просит информацию о переговорах у посредника (его должен был проинформировать о результатах переговоров наследный принц Саудовской Аравии - Ред.) подчеркивает сейсмический сдвиг в дипломатии США после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе. Этот разговор и перспектива встречи на высшем уровне между ними свидетельствуют о головокружительной скорости, с которой новая администрация США пытается достичь соглашения о прекращении военного конфликта", - пишет издание.

При этом Зеленский и Европа пытаются найти способы повлиять на Трампа и избежать сделки по принципу "либо соглашайтесь, либо уходите", писал Bloomberg. Так как если Зеленский просто "отклонит ультиматум", то это может оттолкнуть США - крупнейшего военного союзника Украины.

Ранее мы сообщали, почему в Штатах стали называть Зеленского препятствием к миру.