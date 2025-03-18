Неучастие Владимира Зеленского в сегодняшних переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о многом.

Об этом заявил телеканалу Sky британский военный аналитик Майкл Кларк.

"В дипломатических кругах есть старая поговорка: если тебя нет за столом, ты в меню. И поверьте мне, Украина есть в меню", – добавил аналитик.

Он напомнил, что сегодняшние договоренности Трампа и Путина похожи на прекращение огня в воздухе и на море, которое ранее предлагал Зеленский.

Как сообщалось, Россия и США на Ближнем Востоке немедленно начинают переговоры об урегулировании конфликта в Украине.

Ранее мы приводили полный текст пресс-релиза Белого дома после разговора Трампа и Путина.

Война в Украине идет 1119-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные пишут, что россияне попытаются в Сумской области перекрыть трассу на Суджу, чтоб отрезать пути отступления ВСУ из плацдарма в районе Гоголевки. В Минобороны Украины опровергли окружение ВСУ в Курской области. Активизировался фронт к западу от Орехово Запорожской области и к востоку от бывшего Каховского водохранилища.

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