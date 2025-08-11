Москва не будет возвращать Украине в обмен на Донбасс захваченные РФ территории Херсонской и Запорожской областей, поскольку они прикрывают сухопутный коридор в Крым.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Кремль не готов отдавать территории в Херсоне и Запорожье, где российские военные успехи обеспечили Москве ценный сухопутный мост в оккупированный Крым", - говорится в статье.

Источник также пишет, что "Россия предложила Киеву отказаться от всего Донбасса, который включает в себя Луганскую и Донецкую области, в обмен на прекращение огня, но не предлагая ничего взамен".

О том, что в ходе переговоров РФ и США идет речь о выводе украинских войск из всей Донецкой области, но не идет речи о выводе российских войск из Херсонской и Запорожской областей писали и другие западные СМИ.

При этом, напомним, официальные представители США, включая президента США Дональда Трампа, говорят о подготовке сделки по "обмену территориями". То есть, россияне также откуда-то выведут войска (хотя в РФ этого не комментировали, сомневаются в таком варианте и ряд западных СМИ).

Как может выглядеть "размен территориями" при отказе РФ уходить из Запорожской и Херсонской областей, мы анализировали в отдельном материале.