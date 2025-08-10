Что известно о переговорном процессе по Украине к настоящему времени:

1. Появились дополнительные подтверждения, что в рамках обсуждаемой США и Россией сделки по завершении войны центральным элементом является вывод украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей при заморозке линии фронта в Херсонской и Запорожской. Более противоречивая информация о том, согласна ли Россия в порядке "размена территорий" вывести свои войска из Сумской и Харьковской областей. Часть СМИ о вероятности такого размена пишет (да и Трамп также говорил об "обмене территорий"), другие говорят, что речь идет только о выводе ВСУ из Донецкой области.

2. Как и предполагала "Страна", Киев и европейцы пытаются убедить Трампа отвергнуть требования по выводу украинских войск из Донецкой области и вернуться к идее перемирия по линии фронта.

3. Трамп пока этот вопрос не комментирует, но, по большому счету, дальнейшее развитие событий зависит от его решения - будет ли он настаивать на выводе ВСУ с Донбасса (что, если исходить из информации западных СМИ, Белый дом уже согласовал с Путиным) либо переиграет ситуацию и снимет это требование, вновь предложив перемирие по линии фронта. В последнем случае, реакция Путина, скорее всего, окажется, как и прежде отрицательной и никакого прекращения огня не будет также как, возможно, не будет и встречи на Аляске. В первом случае (Трамп потребует вывода ВСУ из Донецкой области) перед Зеленским будет развилка из двух вариантов - пойти в отказ с риском полного прекращения американской помощи и, не исключено, неких ещё более жестких мер принуждения со стороны США. Либо принять требование о выводе ВСУ из Донецкой области, постаравшись на что-либо этот вывод обменять (вывод войск РФ с части других территорий, увеличение западной помощи, быстрое вступление в ЕС и т.д.).

По какому из вариантов будет развиваться ситуация должно проясниться в течение ближайшей недели до и сразу после намеченной на 15 августа встречи Трампа и Путина.

Подробно перспективы переговоров о завершении войны мы анализировали в отдельном материале.