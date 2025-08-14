Президент США Дональд Трамп снова заявил, что после встречи с российским лидером Владимиром Путиным встретится с ним и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом глава Белого дома сообщил во время общения с журналистами.

"У нас завтра встреча с президентом Путиным. Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы планируем. Мы будем встречаться с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной, и, возможно, присоединим ко встрече некоторых европейских лидеров, а возможно, и нет. Не знаю, будет ли она очень важной. Посмотрим, что произойдет. И я думаю, что президент Путин согласится на мир. Я думаю, что президент Зеленский согласится на мир. Посмотрим, смогут ли они ужиться", – сказал Трамп.

Политик добавил, что если встреча с Путиным будет плохая, она закончится очень быстро.

"Я не думаю, что саммит на Аляске - это награда Путину. В войне виноваты все", – сказал он.

Напомним, Трамп считает более вероятным, что его переговоры с Путиным закончатся удачно, а вероятность неудачи оценил в 25%. Еще американский лидер подтвердил, что готов принять санкции, если встреча завершится неудачей. Он сказал, что это будет "спор относительно границ и земли".

При этом Трамп сомневается в возможности добиться немедленного прекращения огня в Украине по итогам встречи с Путиным.

Ранее в Белом доме сообщили, что завтра Трамп хочет понять, какого прогресса в мирном урегулировании можно достичь.