Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений перед завтрашней встречей с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

Тему предстоящего саммита он затронул во время интервью Fox News Radio.

Трамп сказал, что, по его мнению, Путин хочет добиться соглашения об Украине.

"Путин знает, что я самый сложный противник, с которым ему когда-либо приходилось иметь дело", - отметил американский президент и добавил, что "войну в Украине, вероятно, сложнее всего остановить".

Он считает более вероятным, что его переговоры с Путиным закончатся удачно, а вероятность неудачи оценил в 25%. Еще американский лидер подтвердил, что готов принять санкции, если встреча завершится неудачей. Он сказал, что это будет "спор относительно границ и земли".

При этом Трамп сомневается в возможности добиться немедленного прекращения огня в Украине по итогам встречи с Путиным.

"Знаете, я не уверен, что мы добьёмся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", - сказал президент США.

Он сообщил, что намерен дать возможность Украине и России самим обсуждать возможное соглашение об урегулировании. Для этого он собирается позвонить Владимиру Зеленскому и обсудить организацию новой встречи после саммита с Путиным на Аляске. Для нее рассматриваются три возможных места.

"Если встреча окажется неудачной, то я никому не буду звонить по телефону", - добавил он.

Трамп не стал утверждать, что проведет совместную пресс-конференцию с Путиным, как заявили в Кремле, но сказал, что это было бы "неплохо".

Между тем в Белом доме сообщили, что завтра Трамп хочет понять, какого прогресса в мирном урегулировании можно достичь.