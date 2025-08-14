Президент США Дональд Трамп хочет "взглянуть в глаза" главе Кремля Владимиру Путину, чтобы попытаться закончить войну в Украине. На завтрашней личной встрече с Путиным республиканец хочет понять, какого прогресса в мирном урегулировании можно достичь.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии телеканалу Fox News.

"Президент России запросил эту встречу с президентом, и президент хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести эту войну до мирного завершения. Поэтому завтра ранним утром он вылетит из Белого дома на нашу совместную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведёт личную встречу один на один с президентом Путиным, за которой последует двусторонний обед с делегациями обеих стран, а затем пресс-конференция.

То, что произойдёт после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это одна из причин, почему он туда отправляется. У него потрясающая интуиция, и он хочет сесть напротив российского президента, взглянуть ему в глаза и понять, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть процесс вперёд, положить конец этой жестокой войне и восстановить мир", - заявила Ливитт.

При этом в Кремле сообщили, что подписания каких-либо документов по итогам саммита США и РФ на Аляске не ожидается. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, президенты "очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь".

Ранее в Кремле называли детали встречи президентов: ее точное время и место, а также состав делегации.

Мы анализировали, о чем могли быть предварительные договоренности Путина и Трампа накануне личной встречи.