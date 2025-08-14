Владимиру Зеленскому стало известно о том узнал, что США обсуждают с РФ обмен территориями Украины, еще до того, как глава Белого дома Дональд Трамп объявил об этом.

С таким заявлением выступила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

По оценке директора программы по Северной Америке киевской исследовательской группы "Украинская призма" Александра Краева, Киев скрывал предложение Вашингтона России, опасаясь реакции населения Украины, поскольку большинство украинцев выступают против отказа от территорий, ещё не находящихся под контролем Москвы.

При этом изначально, как пишет издание со ссылкой на источники, Трамп четко не объяснил Украине, о чем договорился с Владимиром Путиным. После встречи Стивена Уиткоффа и Путина на прошлой неделе президент США заявил, что Москва готова прекратить боевые действия в рамках соглашения, предполагающего территориальный обмен между Россией и Украиной, и он встретится с Путиным, чтобы обсудить такое соглашение.

Когда Украина попыталась выяснить детали сделки, Трамп "был расплывчат в своих ответах, из-за чего осталось неясно, какие территории могут быть обменены".

Зеленский поручил своим помощникам прояснить ситуацию, в прошлый четверг они созвонились с европейскими коллегами и Уиткоффом, однако и спецпредставитель Трампа дал "путаные объяснения", поэтому в пятницу украинцы позвонили снова, чтобы все же прояснить ситуацию.

Только тогда стало ясно, что Москва на самом деле не предлагала отказа от каких-либо уже захваченных территорий, а лишь требовала от Киева отказаться от всего Донбасса в обмен на прекращение огня, которое заморозило бы нынешние линии фронта в других местах.

Российское предложение не устроило Украину, и Киев попытался убедить американцев в его опасности, что это просто усилит позиции РФ для будущего наступления. Публично Зеленский прокомментировал и отверг этот план в субботу, после того как Трамп в пятницу заявил о плане обмена территориями.

Однако NYT полагает, что Зеленский не исключил полностью возможности территориального обмена, заявив журналистам на этой неделе, что это "очень сложный вопрос, который нельзя отделить от гарантий безопасности Украины".

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что американцы внимательно выслушивали аргументы Украины и Европы на протяжении всей недели, но все равно никто не знает, какую позицию Трамп займет на встрече с Путиным.

О чем могли договориться Трамп и Путин через посредника накануне личной встречи, мы разбирали в отдельном материале.