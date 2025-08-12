Глава Пентагона Пентагона Пит Хегсет снова подтвердил, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать "обмены территориями".

Об этом министр обороны США заявил в эфире телеканала Fox News.

"На переговорной стадии, возможно, будут обмены территориями, будут уступки. Никто не останется доволен. Но если кто-то и сможет это сделать, то это Трамп", – сказал Хегсет.

Напомним, встреча Трампа и Путина должна состояться 15 августа на Аляске.

Газета The Telegraph уже написала, что Украина отказывается от предложений президента США, но готова "уступить территорию, уже удерживаемую Россией". В публикации говорится, что Киев согласен на заморозку линии фронта в её нынешнем положении и "фактическую передачу России контроля над территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму".

Вчера сам Трамп говорил, что обмен территориями будет ключевым вопросом его переговоров с Путиным по Украине в эту пятницу. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

