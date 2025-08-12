Украина отказывается от предложений президента США Дональда Трампа, но готова "уступить территорию, уже удерживаемую Россией".

Об этом пишет британская газета The Telegraph.

"Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любое урегулирование, предложенное Дональдом Трампом, при котором Украина отдает дополнительные территории", - говорится в статье.

Но Киев согласен на заморозку линии фронта в её нынешнем положении и "фактическую передачу России контроля над территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму".

"План может касаться только текущих позиций, занимаемых вооружёнными силами", - уточнил западный чиновник

Издание называет это "смягчением позиции", хотя Зеленский и ранее был согласен на заморозку войны по линии фронта. Указывается, что Европа согласна с этим предложением Киева.

При этом "в Украине и Европе растёт обеспокоенность, что господин Трамп и Путин могут договориться о завершении затяжной войны, минуя господина Зеленского".

Напомним, ранее американский посол в НАТО Мэтью Уитакер говорил, что перед встречей Трампа с Путиным уже идут переговоры о том, какие земли Украины могут пойти на обмен.

Также газета Financial Times писала, что Украину могут поставить перед фактом сделки Трампа и Путина.