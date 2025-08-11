Украину могут поставить перед фактом сделки президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, а позиция Киева не уступать землю является "нереалистичной".

Об этом пишет главный международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Он сравнивает предстоящую встречу Трампа и Путина без президента Украины Владимира Зеленского с Мюнхенским соглашением 1938 года, где без участия Чехословакии подписали соглашение о ее разделе.

Рахман считает, что Путин "сможет использовать в своих интересах самовлюблённого и расплывчатого в своих формулировках Трампа". В итоге "вполне реальны" сценарии, при которых Украине представят как свершившийся факт сделку, заключенную двумя президентами, под угрозой прекращения военной помощи.

Автор приводит исследования, по которым Украина "медленно проигрывает", а потому "полный срыв переговоров и продолжение войны, вероятно, выгоднее России, чем Украине". Потому он считает "нереалистичной" позицию, что "ни кусочка территории нельзя уступить".

Поэтому Киев может пройти на ряд уступок: де-факто, а не де-юре признание российской оккупации части территории "как жестокой реальности"; временно отложить вступление в НАТО, которое в обозримом будущем и так "выглядит маловероятным".

При этом Украина, по мнению Рахмана, должна сохранить курс в ЕС и не может согласиться на военные ограничения.

"Любое соглашение на Аляске, скорее всего, станет началом, а не концом процесса. Украинцы и европейцы понимают, что им придётся льстить Трампу и играть в долгую. Это не лучший вариант. Но это - всё, что у них есть", - резюмирует Рахман.

Напомним, в западных СМИ критикуют обсуждаемые Вашингтоном и Москвой условия завершения войны в Украине, включая требование к Киеву вывести войска со всей территории Донецкой и Луганской областей.

Война в Украине идет 1265-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2025 года в обновляемом онлайне.