Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и отказался выводить войска из Донбасса. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский прямо отказался выводить войска из Донбасса, чего требует РФ и, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп как условие завершения войны.
Об этом Зеленский заявил в своем новогоднем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
"Нам говорят - выйдите из Донбасса и все закончится. Так в переводе с русского звучит обман", - сказал президент Украины.
Также Зеленский в своём новогоднем поздравлении заявил, что мирное соглашение готово на 90 процентов.
Напомним, после встречи с Трампом он говорил, что договор готов на 95%.
Кроме того, Зеленский в новогоднем обращении намекнул, что для утверждения мирных соглашений понадобится референдум.
"Этот мир украинцы должны одобрить", - сказал президент.
По его словам, если после этого Россия снова атакует, украинцы начнут на площадях "сжигать портреты европейских и американских лидеров".
Ранее мы писали, что Зеленский согласен вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе с взаимным отводом войск.
Также мы разбирались в отдельном материале, завершится ли война в Украине в будущем году.
