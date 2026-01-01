Президент Украины Владимир Зеленский прямо отказался выводить войска из Донбасса, чего требует РФ и, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп как условие завершения войны.

Об этом Зеленский заявил в своем новогоднем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

"Нам говорят - выйдите из Донбасса и все закончится. Так в переводе с русского звучит обман", - сказал президент Украины.

Также Зеленский в своём новогоднем поздравлении заявил, что мирное соглашение готово на 90 процентов.

Напомним, после встречи с Трампом он говорил, что договор готов на 95%.

Кроме того, Зеленский в новогоднем обращении намекнул, что для утверждения мирных соглашений понадобится референдум.

"Этот мир украинцы должны одобрить", - сказал президент.

По его словам, если после этого Россия снова атакует, украинцы начнут на площадях "сжигать портреты европейских и американских лидеров".

Ранее мы писали, что Зеленский согласен вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе с взаимным отводом войск.

Также мы разбирались в отдельном материале, завершится ли война в Украине в будущем году.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.