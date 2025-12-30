Президент Украины Владимир Зеленский согласен вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе с взаимным отводом войск.

Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News.

"Я думаю, что компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону, которая у нас есть, и нам придётся отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что России приходится делать небольшие шаги назад на несколько километров… Эта свободная экономическая зона будет иметь конкретные правила. Что-то вроде такого референдума - это способ принять или не принять ее", - сказал президент Украины.

Напомним, в плане президента США Дональда Трампа от Украины требуется вывести войска из оставшейся части Донбасса, куда Россия своих сил не вводит, но осуществляет административный контроль.

Итоги переговоров по этому плану мы анализировали в отдельном материале.

