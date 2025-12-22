Украинские переговорщики признают неизбежность потери всего Донбасса, но территориальный вопрос остается главным препятствием в переговорах.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd.

"Я думаю, что россияне действительно хотят территориального контроля над Донбассом. Украинцы, что вполне понятно, считают это серьёзной угрозой безопасности, даже несмотря на то что в частных разговорах они признают: в конечном итоге, вероятно, Донецк будет потерян — но не сейчас, а со временем; это может произойти через 12 месяцев, а может и позже. Поэтому этот территориальный вопрос — эта, я бы сказал, ужасная территориальная уступка — остаётся серьёзным тормозом переговоров", - заявил Вэнс.

По его словам, прорывом в переговорах можно считать, что "все вопросы наконец оказались на поверхности", россияне и украинцы за последние две недели переговоров чётко озвучили, "что является абсолютно неприемлемым, а что — вполне предметом торга".

Однако Вэнс допустил и провал переговоров.

"На сегодняшний день я не могу с уверенностью сказать, что мы придём к мирному урегулированию. Есть хороший шанс, что да, и есть хороший шанс, что нет", - сказал вице-президент.

При этом он добавил, что нельзя назвать какую-то одну сторону переговоров главным препятствием к миру. Но упомянул частые сливы в прессу.

"Я действительно считаю, что по крайней мере в последние несколько месяцев все участники вели переговоры добросовестно. Понятно, что часть всего этого выносится в прессу, потому что стороны пытаются усилить свои позиции в информационном поле. Я воспринимаю это просто как часть игры и не ставлю никому в вину выборочные утечки или заявления в духе "это слишком пророссийское" или "это слишком проукраинское". Для меня это естественная часть переговорного процесса", - сказал Вэнс.

Помимо вопроса территорий, по его мнению, остаются такие нерешенные вопросы: кто будет контролировать Запорожскую АЭС, возможен ли совместный контроль? что в итоге будет с этническими русскими, которые остаются в Украине? что будет с этническими украинцами, которые остаются в России? что делать с украинцами, которые сейчас находятся на оккупированных Россией территориях, но хотят жить в Украине?

Многие россияне задают схожие вопросы, отметил вице-президент США. Также украинцы сосредоточены на вопросах восстановления страны, тогда как "россияне уделяют ему гораздо меньше внимания".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допускал отвод войск из Донецкой области, чего от Киева требуют Москва и Вашингтон.

Госсекретарь США Марко Рубио, как и Вэнс, заявлял, что самые трудные вопросы по условиям США для мирного урегулирования в Украине остаются нерешёнными.