Американцы заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому в Берлине, что он должен согласиться на вывод войск из Донбасса в рамках соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

При этом, судя по предоставленной информации, Зеленский четкого "нет" не сказал, а запросил дальнейшие обсуждения.

Агентство пишет, что по территориальному вопросу по-прежнему существуют серьезные разногласия. Основными же вопросами, которые обсуждались на встречах в Берлине, были вопросы территорий и членства Украины в НАТО.

"Зеленский балансирует на тонкой грани между проявлением гибкости и разумности в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа и избеганием уступок, которые украинский народ отверг бы", – говорится. материале.

Ранее Зеленский заявил, что его переговоры с командой Трампа были продуктивные, но дал понять, что согласия по всем спорным пунктам не достигнуто.

Газета Politico в свою очередь сообщала, что Зеленский снова отклонил предложение США о создании демилитаризованной "свободной экономической зоны" на Донбассе, но согласился на отказ от НАТО.