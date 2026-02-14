Украинский певец Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, расстался со своим возлюбленным – служащим ВСУ Петром Злотей.

Об этом сам артист сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Спасибо за опыт. Ради своего спокойствия и спокойствия Петра я ничего не буду комментировать", – написал Melovin под фото.

Напомним, молодые люди обручились совсем недавно – в конце ноября прошлого года. Сообщалось, что избранник певца - парамедик из ВСУ.

Как мы писали, Melovin заявил о своих предпочтениях в 2021 году, признавшись в гомосексуальной ориентации на одном из концертов и поцеловав мужчину на сцене. После этого разразился ЛГБТ-скандал, так как транслировавший событие телеканал вырезал момент поцелуя.

Ранее боец ВСУ рассказал, как его чуть не убил сослуживец из-за принадлежности к ЛГБТ.

Как мы также сообщали, новым заместителем министра культуры Украины стал открытый гей, защищающий гендерное разнообразие.

