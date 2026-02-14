На отдыхе в Буковеле фиксируют массовое отравление. 29 жителей Львовской области обратились в больницу с диареей, тошнотой и рвотой.

Об этом сообщает санитарный врач Львовской области Наталия Иванченко-Тимко.

По ее данным, причиной множественных обращений стал норовирус.

Как стало известно, все пациенты проживали в 14 разных отелях и частном секторе. Вирус же передаётся, среди прочего, через продукты питания.

Ранее мы также сообщали о вспышке подобных симптомов в Верховной Раде. Из-за нехватки депутатов в зале 12 февраля не получилось утвердить даже повестку дня.

По одной версии, депутаты отравились в столовой парламента, по другой - подхватили ротавирус в Буковеле или еще где-то.

Из-за этого у народных депутатов Украины начали принудительно отбирать образцы и заставлять сдавать анализы, дабы выяснить причину их острой диареи.

При этом не так давно местные паблики писали, что на горнолыжном курорте в Буковеле произошло всеобщее отключение электроснабжения. Сообщалось об обесточивании всего поселка, из-за чего целый день не работали подъемники.