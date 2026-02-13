Министерство обороны готовит законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Я думаю, что в ближайшее время он будет представлен комитету. Дальше мы сможем его больше обсуждать. Речь идет о том, чтобы жизнь тех, кто не исполняет свой конституционный долг по защите Украины, не была бы проще, чем жизнь тех, кто, например, не платит алименты. Сейчас к неплательщикам алиментов применяются более жесткие меры, чем к уклоняющимся от призыва на военную службу", - заявил депутат.

Также он считает, что этот законопроект должен уменьшить количество конфликтов гражданских с ТЦК: "Нужно вспомнить, что говорил президент о том, чтобы минимизировать случаи, которые сопровождаются конфликтами во время мобилизации. Это одна из ключевых задач, которую понимает и комитет, и президент озвучил, и министр обороны Михаил Федоров понимает. То есть минимизировать какие-либо конфликтные ситуации для того, чтобы территориальные центры комплектования не обвинялись в нарушении прав человека и чтобы Российская Федерация не использовала это как составляющую своей информационно-психологической войны".

Как именно ужесточение минимизирует конфликты с ТЦК, Вениславский не уточнил. Однако добавил, что планируется введение таких норм, которые одновременно устранили бы конфликтные ситуации и сделали бы невозможным уклонение от выполнения воинского долга.

Отметим, что за уклонение от уплаты алиментов в Украине возможен арест имущества и счетов.

Ранее такие же ограничения, как для неплательщиков алиментов, Генеральный штаб Вооружённых сил Украины предложил ввести для военнослужащих, самовольно оставивших часть.

Напомним, нардеп Руслан Горбенко заявлял, что насильственная мобилизация на улицах в Украине не прекратится, а мобилизационного ресурса в стране осталось на полтора года войны.