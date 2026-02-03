Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу.

Об этом Дикий сказал в эфире "Апостроф TV".

Он заявил, что страны Запада должны одновременно лишить украинских мужчин статуса беженца и мобилизовать их в подразделения, создаваемые для помощи ВСУ.

По его мнению, такая мобилизация вызовет "позитивную реакцию" внутри страны и станет "мощным стимулом для активизации мобилизационных процессов внутри Украины".

Напомним, ранее Дикий раскритиковал разрешение выезжать за кордон мужчинам до 22 лет.

Также экс-офицер "Айдара" говорил, что для победы в войне нужно мобилизовать 500 тысяч украинцев.

Война в Украине идет 1441-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 3 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне в Запорожской области продвинулись юго-восточнее Терноватого - у села Доброполье, а также к югу от Запорожья, в посёлке Приморском. Также армия РФ продвинулась на двух участках под Константиновкой в Донецкой области.

