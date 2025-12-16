Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предлагает ввести для военных, самовольно оставивших часть (СЗЧ - укр.), такие же ограничения, как для неплательщиков алиментов.

Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

Речь идет о следующих мерах:

временном ограничении выезда за границу;

ограничении управления транспортом;

аресте счетов;

блокировке социальных выплат.

Напомним, в Верховной Раде обсуждают арест счетов, имущества и другие наказания для ушедших в самоволку военнослужащих.

Ранее украинские СМИ написали, что самовольно оставивших части украинских военных в случае возвращения в строй всегда направляют в штурмовые подразделения. Сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ изменил механизм возвращения в армию дезертиров.

Между тем на днях прокуратура засекретила данные о самовольном оставлении части и дезертирстве. В Офисе генерального прокурора заявили, что военные уголовные правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом.

