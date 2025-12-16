В Генштабе ВСУ предложили уравнять дезертиров и тех, кто не платит алименты
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предлагает ввести для военных, самовольно оставивших часть (СЗЧ - укр.), такие же ограничения, как для неплательщиков алиментов.
Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.
Речь идет о следующих мерах:
- временном ограничении выезда за границу;
- ограничении управления транспортом;
- аресте счетов;
- блокировке социальных выплат.
Напомним, в Верховной Раде обсуждают арест счетов, имущества и другие наказания для ушедших в самоволку военнослужащих.
Ранее украинские СМИ написали, что самовольно оставивших части украинских военных в случае возвращения в строй всегда направляют в штурмовые подразделения. Сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ изменил механизм возвращения в армию дезертиров.
Между тем на днях прокуратура засекретила данные о самовольном оставлении части и дезертирстве. В Офисе генерального прокурора заявили, что военные уголовные правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом.
