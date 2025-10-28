В Верховной Раде обсуждают арест счетов, имущества и другие наказания для ушедших в самоволку военнослужащих.

Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил народный депутат от фракции "Слуги народа", член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Руслан Горбенко.

По оценке нардепа, более половины нарушителей возвращаются в армию, однако наказания за такие нарушения могут быть ужесточены для их предотвращения.

"Чтобы в будущем такого не было, нужно точно внедрять законодательные изменения в отношении наказания. Какие это идеи? Арест счетов, арест имущества. Из правоохранительного комитета предлагали увеличить сроки наказания (сейчас это 5-10 лет тюрьмы - Ред.) Предложений очень много. Надо садиться с Генштабом и решать, за что будут голоса, а за что нет. Потому что в Раде есть сторонники "партии СОЧ", а есть сторонники "партии победы", но ни у одной из этих групп нет большинства", - заявил Горбенко.

Также он отметил, что около 1,5 млн человек - чиновники, силовики и работники критической инфраструктуры - имеют бронирование, что создаёт возможности для "скрытого уклонения".

Нардеп назвал "популистской ошибкой" разрешение на выезд молодёжи до 22 лет, отметив, что это противоречит целям рекрутинга в возрасте 18–24 лет, поскольку молодёжь уезжает за границу на более высокооплачиваемую работу.

Напомним, в самоволку по официальным данным ушли под 300 тыс. военных.

Эти цифры подтверждают оценки военного Игоря Луценко и нардепа Марьяны Безуглой. Причём они утверждают, что реальное количество ушедших в самоволку гораздо больше, чем фиксируется официально.