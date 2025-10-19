О плохой подготовке мобилизованных в учебных центрах ВСУ давно говорят сами военные. Многие командиры считают, что тяжелая ситуация на фронте находится в прямой связи с фактическим провалом боевой подготовки солдат украинской армии.

О тяжелых условиях пребывания в центре подготовки "Стране" рассказал недавно мобилизованный солдат одной из учебок в Винницкой области.

“Нашу учебку можно сравнить с реальной тюрьмой. Нас, 120 человек, живем в тесном подвале – двухъярусные кровати стоят вплотную. Притом, что из 120 человек – часть с туберкулезом, у некоторых даже явно открытая форма туберкулеза, они кашляют кровью, у некоторых подушки и простыни в крови. Все спят почти вповалку, отвернуться от кашляющего человека невозможно – никакого личного пространства, койки расставлены вплотную. Стены влажные, по ним стекают испарения, все в грибке и плесени.

Воздуха вообще нет, дышать невозможно. Больные с тяжелыми заболеваниями, даже с высокой температурой просят медицинской помощи, но к врачу на прием водят лишь раз в две-три недели. Потом в лучшем случае вывозят на больничку.

Даже те, кто приехали сюда здоровыми, уже заболели – все кашляют. Мы просили поставить вытяжку в подвал, но командование просто забило на наши просьбы.

После полигона приходим грязные. Но в душ можно попасть лишь два раза в неделю.

Но и так пускать в душ стали совсем недавно, после того, как чуть до бунта не дошло – после приезда сюда нашей группы мы две недели не видели душа.

Сортир во дворе, грязный, антисанитария полная. Туалетной бумаги нет, приходится покупать за свои деньги.

Питание ужасное, скудное, однообразное: на завтрак каша с сосиской, жидкий чай с хлебом, за обед какая то непонятная баланда, снова каша или макароны. На ужин – то, что осталось с обеда, никаких овощей.

Изначально по приезду сюда у нас всех отобрали телефоны. Мобильные дают раз – два в неделю, всего на полчаса. Даже в тюрьме заключенные чаще с волей общаются.

Конечно, от таких условий многие бегут. Но каждый побег оборачивается репрессиями для оставшихся. Недавно мужик сбежал. Его нашли в соседнем селе, избили, выбили зуб, привезли обратно в крови. А после этого случая в нашей учебке ввели правило: по ночам в туалет теперь разрешают выходить только в трусах и тапках, чтобы не сбежали. Причем группой по пять человек - пока не наберется пятерка в сортир, командиры не пускают. И вот пятерка нас, голых, бежит в жуткий сортир на улице по нужде, а другая группа ждет.

Отсюда пытаются бежать многие, даже добровольцы – они просто не ожидали, в какой пи@@ец их привезут в учебку.

Если находят спрятанный телефон, то отбирают и прикручивают шуруповертом мобильник к двери командирской комнаты. Уже три мобильных прикручено на дверях, так сказать, в назидание остальным. Командиры живут отдельно, в хороших комнатах, а к нам относятся как к скоту.

Единственные, кто к нам нормально относится – инструкторы. К ним никаких претензий, боевые опытные ребята. Но они и сами отсюда всеми силами стараются перевестись – психологическая обстановка в учебке ужасная.

Изначально нас всех готовят в штурмовики, просто в пехоту, соответственно, отношение к нам от командования центра как к расходному материалу, пушечному мясу. Хотя среди нас много специалистов самого широкого спектра, от переводчиков до инженеров, техников и радиомехаников, которые могли бы пригодиться ВСУ по специальности.

Сюда привозят всех без разбора, алкашей запойных, которые трясутся, наркоманов с выжженными венами на руках, тощих и беззубых. Бомжей привозят, в ужасном состоянии – в язвах, с экземой, с кучей болячек хронических. Психологическое состояние у всех ужасное”, – рассказал мобилизованный.

Ранее о том, что ТЦК начали привозить в учебные центры бездомных, инвалидов и больных туберкулёзом, сообщал заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.

Также о плохом отношении к мобилизованным, из-за чего они уходят в самоволку, рассказывала народный депутат Нина Южанина.

