В территориальных центрах комплектования (ТЦК) сажают в подвал даже добровольцев.

Об этом заявил офицер ВСУ и бывший прокурор по делам Майдана Сергей Горбатюк.

"Люди сами приходят в ТЦК, а у них забирают телефоны и сажают в подвал с бусифицированными, которые хотят убежать, и относятся как к свиньям. Хотя бы разделяли", – сказал Горбатюк.

Ранее мы писали, что водитель-дальнобойщик после "добровольного прохождения ВВК" оказался в реанимации без сознания.

Также мы рассказывали, что под Днепром первоклассники и их родители записали обращение с призывом отпустить из ТЦК классного руководителя.

Война в Украине идет 1322-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями вторника, 7 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что армия РФ захватила деревню Малеевка Днепропетровской области и продвинулась возле села Вороное в том же районе. Кроме того, российские войска продолжают наступление в районах Новоивановки и Охотничьего в Запорожской области, а также на константиновском направлении.

