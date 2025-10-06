Водитель-дальнобойщик после "добровольного прохождения ВВК" оказался в реанимации без сознания.

Об этом сообщила его сестра Татьяна Канава на своей странице в Фейсбуке.

"Мой брат Донец Александр 23.09.2025 вёз рабочей машиной груз из Черкасс на Польшу и был остановлен в Хмельницкой области, в городе Летичев на блокпосте полицией и работниками ТЦК. По словам работников полиции города Летичев, он добровольно прошел ВВК. После прохождения добровольного ВВК находится в Хмельницкой областной больнице в реанимационном отделении без сознания. Когда его доставили в больницу, он был без документов и одежды, автомобиль исчез. Но в больнице его идентифицировали как Донца Александра", – написала она.

"Прошу огласки, чтобы органы власти не закрыли это дело. Добавляю фото добровольного прохождения ВВК", – добавила Татьяна.

Ранее после встречи с военкомами оказался в больнице мужчина из Сумской области.

ТЦК подтвердил, что местный житель, доставленный его служащими, госпитализирован, но не в связи с насилием со стороны подчинённых, а из-за "признаков эпилепсии".

Напомним, с 2022 года не менее 25 мужчин умерли после задержания военкомами.