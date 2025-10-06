В Киевской области хозяевам вернули кота по кличке Мурчик, похищенного сотрудниками территориального центра комплектования и споциальной поддержки.

Об этом сообщается в закрытом чате села, где военкомы забрали домашнего питомца.

"Котика вернули. Всем спасибо за теплые слова и поддержку", - написала хозяйка кота вчера вечером.

Напомним, вчера по телеграм-каналам Киевской области разошлась видеозапись с камеры уличного наблюдения, на которой мужчина в военной форме выходит из легкового автомобиля, хватает на лавке у забора кота, а затем со своим сообщником, тоже одетым в форму, вместе с похищенным животным скрывается с места кражи.

По одной из версий, сотрудник ТЦК и СП украл кота для своего ребенка. При этом в Киевском областном ТЦК заверили, что его сотрудники не похищали животное, а форму, как у военных на видео, военкомы вообще не носят, так как это не положено по уставу.

Ранее мы сообщали, что в селе Сасов, что во Львовской области, прикованный к постели мужчина и домашние животные остались без присмотра, потому что мобилизовали ухаживавшего за ними мужчину, сына больного старика.