Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут начать вручать повестки по реестру избирателей.

Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью телеканалу "ТСН".

Избиратели должны стать следующей целью ТЦК.

Такого мнения придерживается Тимочко.

"Для того чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать то, кто эти люди. Поэтому и получается информация из разных реестров. У нас самый точный и полный - реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум – до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", – говорит глава Совета резервистов.

На вопрос, усилится ли мобилизация, он ответил, что в Украине мобилизация идет постоянно, но её интенсивность зависит от реальных возможностей государства.

"Конечно, у нас есть недостаток личного состава. Этого никто не скрывает. Но нужно держать баланс между мобилизацией и возможностью функционирования экономики", – отметил военный.

Ранее Тимочко уже выступал с таким предложением.

Напомним, Кабмин утвердил постановление, согласно которому мужчины 25-60 лет, не состоявшие на воинском учете, автоматически вносятся в реестр по данным из других государственных систем.



