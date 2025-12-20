Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер с иронией прокомментировал статью Politico, в заголовке которой его страну назвали "самым ценным активом России" за то, что ее позиция сорвала выделение Украины репарационного кредита за счет активов РФ.

Это произошло во время вчерашнего брифинга после саммита ЕС, на котором не удалось договориться о выделении Украине репарационного кредита.

Политик, отвечая на вопрос журналистов Politico о несогласованном кредите, отметил, что решение принималось анонимно.

"А, Politico. Вы публикуете очень милые статьи с милыми заголовками про то, что я "самый ценный актив России"? Мне понравилось. Я это запомню. Задавайте вопрос. Настоящие политики справляются с эмоциями. Даже если эти эмоции – чистая злость, месть или даже насилие. Решение, которое мы приняли, было анонимным. Где тут разделение? Разделение всегда присутствует в Европе. Это Европа, понимаете? 27 стран, разные интересы, разные взгляды – близкие России или далекие. Мы не играем в одну игру. Повторюсь, решение принималось анонимно, у вас с этим проблемы? Какой заголовок вы теперь придумаете? Ладно, мне пора на свою дачу под Питером, к моим соседям Жерару Депардье и Башару Асаду. Думаю, у меня получится стать главой этого поселка. Вот и заголовок вашей следующей статьи", - заявил де Вевер.

Напомним, из статьи Politico о срыве плана по фактической конфискации замороженных российских активов через репарационный кредит Украине следует, что основную роль в ситуации сыграли не столько Бельгия, сколько Франция и Италия.

О том, что означает провал репарационного кредита для Украины для войны и мира мы писали в отдельном материале.