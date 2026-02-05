Россия выдвинула новое условие для заключения мирного договора с Украиной.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на некий западный источник в Абу-Даби.

По его информации, Москва требует в рамках мирного соглашения не только сдачи Донбасса, но и признания его российским "всеми странами".

"Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным", - сказал источник.

Что понимается под всеми странами, не уточняется. То ли речь идет о государствах, которые сейчас ведут переговоры, то есть США и Украина, то ли РФ в целом требует международного признания на уровне ООН.

Также упомянутый источник сообщил журналистам, что гарантии безопасности Украине могут включать не размещение миротворцев, а быстрое реагирование многонациональных сил.

Ранее о подобной схеме гарантий писала газета Financial Times: в случае нового вторжения РФ на первом этапе будут воевать ВСУ, затем подключится "коалиция желающих", а после этого - США. Отметим, что официально такую схему никто не подтверждал.

Тем временем российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что по итогам сегодняшних переговоров делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби ожидаются официальные заявления. Вчера их не было, если не считать слов секретаря СНБО Рустема Умерова о том, что переговоры были содержательными и продуктивными, и заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными в переговорах.

Ранее в американском мирном плане, который публиковали СМИ, значилось признание американцами российской юрисдикции над захваченными территориями.