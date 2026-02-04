Начинающиеся сегодня переговоры в Абу-Даби могут быть более многообещающими, чем все ожидают. И дают шанс окончить войну весной.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на украинские и американские источники, знакомые с ходом переговоров.

Они утверждают, что обе стороны стали более "конструктивны".

"Раньше эти переговоры были как вырывать зубы без наркоза. Раньше мне хотелось кричать, когда приходилось видеть очередной отчёт, в котором говорилось, что обсуждения были "конструктивными". Но теперь я считаю, что они в каком-то смысле конструктивны. Я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам серьёзнее", - заявил газете республиканский эксперт по внешней политике, консультировавший Киев.

По его словам, это связано в первую очередь с введением в украинскую переговорную команду лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Я замечаю, что с тех пор как Давид вмешался, есть заметное улучшение с российскими переговорщиками. Думаю, это потому, что они уважают их (представителей украинской делегации - Ред.) - особенно Давида - и потому, что видят в них людей, живущих в реальности и готовых идти на компромисс", - объяснил эксперт.

"Я осторожно оптимистичен, что у нас есть разумный шанс закончить этот конфликт весной", - добавил американский собеседник.

Бывший украинский чиновник также согласился, что настроение изменилось, как и тон России за столом переговоров.

Описывая главу российской делегации, начальника ГРУ Костюкова и его подчиненного Зорина как практичных людей, он отметил, что ни один из них не склонен читать длинные лекции о "коренных причинах" конфликта.

"Российские разведчики действуют профессионально, копаясь в практических деталях", - отметил бывший чиновник, с которым офис Зеленского, по данным Politico, до сих пор консультируется.

По его мнению, более высокая готовность России двигаться к мирной сделке объясняется в том числе попыткой затормозить милитаризацию Европы.

"Мирное соглашение, конец войны, может сильно ослабить этот импульс - европейским лидерам будет гораздо сложнее убедить своих избирателей на жертвы, необходимые для перехода к более высоким оборонным расходам", - сказал украинский чиновник.

Напомним, накануне переговоров в ОАЭ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "войну надо завершать".

Перед этим спецпредставитель Трампа Уиткофф говорил, что на переговорах Украины и РФ происходит "много хороших вещей по территориальной сделке".

