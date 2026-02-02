Накануне переговоров в ОАЭ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "войну надо завершать". По словам президента, во встрече в Абу-Даби примут участие американцы.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале по итогам встречи с украинской делегацией.

"Рассчитываем и на то, что американская сторона может быть и дальше решительной в обеспечении необходимых условий для диалога. Мероприятия по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу (энергетическое перемирие – Ред.), помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и возможному результату", – сообщил украинский президент.

По его словам, на встрече присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, советник главы ОП Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и внештатный советник главы ОП Александр Бевз.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Давид Арахамия (глава парламентской фракции "Слуга народа" - Ред.) также примет участие в переговорах", – добавил Зеленский.

Напомним, переговоры в ОАЭ состоятся 4-5 февраля.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что представителей Соединенных Штатов там на этот раз не будет. Но позже СМИ написали, что на переговоры все же приедет спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.