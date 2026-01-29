Президент США Дональд Трамп заявил, что войну в Украине могут скоро урегулировать.

Об этом он сообщил в ходе встречи со своей администрацией.

По его словам, его помощники усердно работают над этим.

"Мы урегулировали восемь конфликтов и, как мы думаем, скоро будет еще один. Стив Уиткофф очень усердно работает, и Джаред (Кушнер - Ред.), и все остальные, и я думаю, что скоро мы его урегулируем", - сказал американский лидер.

При этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что в мирном процессе по Украине уже достигнут значительный прогресс.

"Украинцы действительно заявили, что мы добились большего прогресса за последнее время, с момента Женевы, чем они видели за предыдущие четыре года этого конфликта. Так что в прошлое воскресенье в Абу-Даби у нас были пять российских генералов вместе с Джаредом и Дэном Дрисколлом, и мы считаем, что добились значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю, но между сторонами происходит много позитивного", - отметил Уиткофф.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала "исторической" встречу представителей США, Украины и РФ в Абу-Даби.

При этом западная пресса сообщала, что гарантии безопасности для Украины стали главным камнем преткновения на переговорах в Абу-Даби.