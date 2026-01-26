Президент Украины Владимир Зеленский согласился вести переговоры в ОАЭ, "чтобы не раздражать главу Белого дома Дональда Трампа" и потому, что украинцы устали от войны.

Об этом пишет обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман.

"Готовность Зеленского вступать в переговоры с Россией отчасти объясняется его желанием не раздражать Трампа. Но она также отражает нарастающую усталость от войны в украинском обществе", - говорится в его авторской колонке.

Рахман указывает, что из-за ракетных ударов по энергетике Украина находится "под серьезным давлением".

Если переговоры зайдут в тупик, Европа опасается, что Трамп может потерять интерес к Украине.

"Опасение, высказанное мне одним высокопоставленным европейским чиновником, связано уже не с прежним страхом, что США предадут Украину. Новая тревога заключается в том, что администрация Трампа может потерять терпение и интерес к мирному процессу, который, вероятно, окажется затяжным и потребует значительных времени и внимания - в то время как на повестке дня администрации США накапливаются другие внешние и внутренние проблемы", - пишет обозреватель.

Он полагает, что переговоры о завершении войны в Украине "могут длиться многие годы".

"Переговоры о прекращении войны во Вьетнаме начались в 1968 году и завершились лишь в 1973-м. По мере приближения четвёртой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину основы полноценного мирного процесса теперь заложены. Но, к сожалению, весьма вероятно, что боевые действия будут продолжаться и в это же время в следующем году", - резюмировал Рахман.

Напомним, западная пресса сообщала, что гарантии безопасности для Украины стали главным камнем преткновения на переговорах в Абу-Даби.

Между тем в Кремле заявили, что не ожидают быстрого прогресса на переговорах Украины, США и России.