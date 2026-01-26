Анализируем итоги 1433-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте и новый удар по Киеву

Россияне продвинулись на фронте в направлении Славянска. В частности - у трассы с Бахмута на Славянск в Орехово-Василевке и Васюковки, сообщает Deep State.

В районе Орехово-Васильевки, в частности, исчезла "зелёная зона" - то есть, ранее освобождённые Украиной территории, которые были взяты во время контрнаступления ВСУ под Бахмутом в 2023 году.

Россия в ночь на субботу провела новую ракетную атаку, эпицентом которой стал Киев. После прилетов снова начались перебои с водой и теплоснабжением.

Паблики писали об ударах по ТЭЦ. Одновременно повреждения получила наземная часть "зеленой" ветки метро, которая проходит как раз в районе ТЭЦ-5, между станциями Славутич-Выдубичи. Кличко после атаки заявил, что снова шесть тысяч многоэтажек остались без отопления.

Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игнатьев позже подтвердил прилеты по столичным теплоцентралям. Он заявил, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 получили существенные повреждения. Также росстяне поразили ракетой "Циркон" подстанцию ​​Киевская 750 (где недавно погиб Алексей Брехт, один из руководителей "Укрэнерго"), которая соединяет Ровенскую атомную станцию ​​с Киевом и фактически обеспечивает 80% энергоснабжения Киева.

Поэтому ситуация в энергосистеме крайне тяжелая, заявил Игнатьев, призывая киевлян запасаться едой и водой.

"Надо иметь определенный запас воды, продуктов питания, какую-то буханку хлеба с собой иметь, на работу берите бутерброды. Также возможно, что вы можете задерживаться в метрополитене - видим, сегодня метрополитен работает нерегулярно. Поэтому две недели будем иметь достаточно тяжелое состояние в энергосистеме города Киева", - заявил Игнатьев.

Кроме того были прилеты по киевской фабрике Roshen, где погибла сотрудница.

Интенсивность ударов по Украине россияне наращивали весь январь.

На этой неделе Россия применила по Украине существенно больше ракет и дронов, чем на предыдущей. Это следует из цифр, которые приводит Зеленский. По его словам, на этой неделе Украину атаковали 1700 ударных БПЛА и 69 ракет. В минувшее воскресенье Зеленский заявлял о 1300 дронах и 29 ракетах.

Также с начала января неизменно возрастает число применяемых беспилотников. На позапрошлой неделе дронов было 1100, а еще неделей ранее - 1070. То есть, в конце января дронов стало 59% больше, чем запускалось в начале (рост с 1070 до 1700).

Директор "Центра исследования энергетики" Харченко, описывая масштаб проблем с энергетикой, заяаил сегодня, что в ходе одного только обстрела 13 января по киевским ТЭЦ прилетели 16 баллистических ракет, и с тех пор теплоцентрали не работают. По его словам, та атака и принесла Киеву текущие проблемы со светом и отоплением.

Воздушные силы ВСУ, впрочем, позже опровергли его заявление. Спикер Игнат заявил, что в тот день в Киеве были прилеты только двух баллистических ракет, остальные били по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

Танцы вокруг блэкаута

В Киеве продолжается блэкаут, вызванный российскими обстрелами - и особенно последним из них.

Министр энергетики Шмыгаль в субботу и воскресенье заявлял, что 800 тысяч домохозяйств столицы остаются без света. То есть, после удара в ночь на субботу ситуацию за двое суток улучшить не удалось.

При этом власти, по их собственным данным, быстрее возвращают в дома тепло - количество многоэтажек без отопления сократилось с шести тысяч до 1300. В некоторых дворах появились палатки с генераторами.

Но ситуация остается крайне тяжелой, в западных СМИ ее называют гуманитарной катастрофой.

Украинские власти от таких определений воздерживаются. Более того, по пабликам, которые поддерживают нынешний курс, начали массово расходиться "позитивные" видео, где киевляне активно "движуют" и даже танцуют в обесточенных домах или устраивают пляски во дворах. Последнее такое видео изображало групповые танцы с хороводом на льду Киевского моря.

В соцсетях по этому поводу разгорелись споры - насколько нужны такие "духоподъемные" видео и помогают ли они реально людям, которые страдают без тепла и света.

Экономист Алексей Кущ дает понять, что эти видео продвигаются для отвода внимания от катастрофической ситуации, в которую погружаются украинские мегаполисы.

"Я не знаю, кто придумал этот "фарс на Титанике", но смотрится все это максимально кринжово. А сами участники воспринимаются как не вполне адекватные люди. Это мягко говоря (не хочу использовать слово "идиоты"). Публично такое размещать - это обесценивать реальные страдания простых людей, стариков, инвалидов и детей, о проблемах которых сейчас нужно буквально кричать на всех международных площадках, попутно привлекая любую техническую помощь. Но такие видео - это отвод внимания от той кризисной ситуации, которая разворачивается в наших мегаполисах. "Они танцуют у костра, у них не все так плохо", - подумают в Европе. А я вот недавно видел как женщина с двумя маленькими детьми с ужасным кашлем, разложила прямо в кафе ингалятор. Потому что ей детей нужно спасать, а не танцевать. Вот об этом нужно говорить, а не о "танцующих дикарях"", - написал Кущ.

При этом такие танцы поддержал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Если взглянуть глубже, люди, которые находят короткую минуту для радости, тоже часть этой страны. Война изматывает не только тело, но и душу. Иногда передышка помогает продолжать дальше. И это понятно", - написал он.

Параллельно власть "решает вопрос" с энергетикой тем, что взвинчивает цены на свет для промышленности. Это впоследствии ударит и по конечному потребителю. Детальнее мы об этом писали в отдельной статье.

Первые итоги переговоров в Абу-Даби

В субботу и воскресенье состоялись закрытые переговоры США, Украины и России в столице Объединенных арабских Эмиратов - Абу-Даби. Они проходили впервые в трехстороннем формате. При этом все стороны сделали довольно позитивные комментарии по их итогам и договорились встретиться в том же формате уже на этой неделе для продолжения переговоров. Предположительно - 1 февраля.

О конкретных подвижках по итогам встреч не сообщалось. Но можно составить общее впечатление о том, что обсуждалось.

Москва изначально заявляла, что ее основной приоритет на этой встрече - обсудить вывод украинских войск из Донбасса.

А газета New York Times со ссылкой на источники написала, что одна из идей, которая предлагается американцами, ввести в Донецкую область миротворцев из нейтральных государств. Но неизвестно, как к этой идее отнеслись Украина и Россия. Издание пишет, что Кремль продолжает настаивать на полном выводе украинских войск со всей Донецкой области.

Зеленский вчера, комментируя переговоры, сделал противоречивое заявление. С одной стороны, он заявил, что его позиция по Донбассу не изменилась. С другой стороны, сказал, что после переговоров "проблемных моментов стало меньше" и призвал найти компромисс.

"Нашу позицию по нашей территории и территориальной целостности Украины, которую нужно уважать, повторять не буду. Все знают нашу позицию. Мы воюем за своё государство, за своё. Мы не воюем за территорию чужой страны. Поэтому, я думаю, какие могут быть вопросы к нам. Да, это две разные принципиальные позиции. Украинская и российская. Американцы пытаются найти компромисс. Мы идём на то, что мы общаемся в трёхстороннем формате. Это такие первые шаги для того, чтобы найти тот самый компромисс. Но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы к компромиссу. Кстати, и американская сторона тоже", - сказал Зеленский.

То есть, на этот раз украинский президент воздержался от прямолинейных заявлений о том, что войска из Донбасса выводить не станет. Хотя многие украинские паблики вчера подали его слова как "жесткий" отказ от компромиссов по территориям, но по факту ничего такого Зеленский не сказал, допустив компромисс.

В целом тема Донбасса на этих переговорах подается максимально закрыто - ее в основном обходят стороной СМИ, заостряя внимание на второстепенных по важности моментах встреч в ОАЭ. Это может говорить о том, что на этот раз по выводу украинских войск из Донбасса начался действительно предметный разговор, а не просто "обмен отказами".

По данным издания Axios, которое пообщалось с американскими чиновниками, стороны начали "сближать позиции" по территориальному контролю на востоке Украины.

Американские посредники отмечают, что обсуждения проходили без срывов, стороны проявляли уважение и искали решения, а также пообедали вместе в дружеской обстановке. По оценке источников, итоги переговоров оказались максимально позитивными на данном этапе, а встреча в Абу-Даби рассматривается как важный шаг к следующей фазе диалога, которая может состояться 1 февраля на том же месте (что уже подтвердил Зеленский и частично Кремль).

Газета Politico пишет, что одним из главных камней преткновения на переговорах стали западные гарантии безопасности для Украины "в любом послевоенном сценарии".

Издание напоминает, что ранее Европа планировала "небольшое присутствие войск" в Украине для мониторинга прекращения огня, чему США могли предоставить разведывательную и логистическую поддержку. Однако, знакомый с деталями встреч в Абу-Даби американский чиновник "отверг эти первоначальные обязательства перед Европой" и отметил, что наиболее важны американские гарантии безопасности.

"Усилия "Коалиции желающих" — это, конечно, хорошо. У них было пару вертолётов, пару солдат и какие-то гарантии тут и там, но если вы поговорите с украинцами, вы поймёте, что на самом деле важны именно американские гарантии безопасности", - заявил изданию чиновник.

Напомним, что "коалиция желающих" была готова вводить войска в Украину только при наличии гарантий их поддержки со стороны США в случае атаки на них РФ.

Москва против присутствия любых войск НАТО на территории Украины категорически возражала и угрожала ударами по евроконтингенту. И, судя по повестке переговоров, изложенной Politico, Вашингтон также не дает согласия на продвигаемую европейцами и Киевом схему ввода войск. Из слов источников газеты следует, что Штаты скорее готовы обсуждать свою первоначальную идею прямых гарантий Киеву, а не европейским войскам.

Зеленский вчера заявил, что проект договора о гарантиях Украине со стороны США уже готов к подписанию и согласованию в парламентах обеих стран. В четверг он также говорил, что этот документ могут подписать сразу после окончания войны.

Информация Politico и заявление Зеленского в целом проливают свет на текущий статус вопроса послевоенных гарантий Украине.

Судя по всему, США, как и планировали ранее, дают Украине собственные военные гарантии по примеру 5-й статьи устава НАТО (она предприсывает начать консультации об оказании помощи в случае нападения на страну, которой дают гарантии).

Будет ли предусмотрено в украинско-американском договоре прямое вступление в войну со стороны США или послевоенный ввод войск - точно неизвестно. Но вероятность этого крайне мала, поскольку этого прямо не требует даже 5-я статья НАТО. И это противоречило бы всей логике политики Трампа, который неоднократно критиковал Байдена за риск ядерной войны с Россией (впрочем, гарантий вступления в войну с РФ никто не давал Украине и при Байдене).

Украина, судя по словам Зеленского, согласна подписать с американцами предлагаемые ими гарантии. Хотя очевидно, полностью они Украину удовлетворить не могут, поскольку скорее всего не подразумевают вступление в войну на стороне Киева.

Поэтому Киев при поддежке Европы продвигает идею ввода в Украину войск "коалиции желающих" - под военные гарантии США. Но, судя по статье Politico, Штаты остались в стороне от этих усилий. Да и раньше, напомним, Вашингтон уже отказывался присоединяться к планам "коалиции" по Украине.

То есть, можно предположить, что европейскую часть гарантий США предоставили решать европейцам самостоятельно (Трамп в Давосе несколько раз заявил, что Украина - европейская проблема, а не американская). А так как, повторимся, без гарантий поддержки со стороны США европейцы свои войска посылать в Украину не хотят, то, соответственно, если ничего в позиции Трампа не поменяет, что войск НАТО в Украине не будет.

Поддержит ли Рада мирное соглашение?

На прошлой неделе журналист Die Welt Штеффен Шварцкопф со ссылкой на "чрезвычайно влиятельного" украинского парламентария заявил, что Верховная Рада готова пойти на компромисс по территориям, то есть отказаться от Донбасса.

"Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса. И это не мое личное мнение, а позиция многих парламентариев и многих людей здесь. Нам нужно прекращение огня любой ценой. Иначе смерти людей могут идти еще месяцы и годы", - передал слова источника журналист.

По его словам, выходить публично с такой позицией собеседник отказывается, так как боится последствий со стороны Офиса президента и спецслужб.

Источники "Страны" в Раде подтверждают, что подобные настроения, которые еще недавно казались немыслимыми, в парламенте действительно присутствуют.

Хотя, как признаются депутаты, такие разговоры ведутся обычно тет-а-тет с единомышленниками или людьми, которым доверяешь.

Публично говорить об условиях завершения войны, которые не вписываются в официальную линию, парламентарии, как они признаются, опасаются, боясь обвинений в госизмене и в работе на Россию.

Но собеседники издания в разных депутатских объединениях признают, что ситуация в стране слишком тяжелая, чтобы просто повторять фразу Бориса Джонсона (в интерпретации Арахамии) "давайте будем воевать дальше".

"Ситуация в энергетике, конечно, добавила много аргументов тем, кто выступает за компромиссы для завершения войны. Плюс к тому усиливается раздрай между Европой и США, последствия которого для способности Украины продолжать войну вообще трудно предсказать. Идут переговоры в Абу-Даби с россиянами. И хоть власти и заявляют, что никто ничего отдавать не собирается, но ходят слухи, что позиция уже не такая жесткая как ранее", - говорит один из нардепов.

Еще один его коллега-мажоритарщик также подтверждает, что обсуждение территориальных компромиссов идет и среди депутатов и в обществе в целом.

"Вопрос, когда и как закончится война, звучит, чаще всего, первым, когда я приезжаю на округ. Люди устали, видя, что этому нет конца и края. Говорят всякое. Есть и такие, кто уже рукой махнул на Донбасс. Но им все равно важно найти оправдание. Если менять, то на гарантии безопасности, членство в ЕС, еще что-то", - говорит депутат.

В депутатской среде ходят слухи, что за широкие компромиссы, в том числе и по Донбассу, выступает и глава фракции "Слуг народа", один из самых влиятельных лиц в постермаковской конструкции власти, Давид Арахамия, который является участником переговоров с РФ и США.

Однако источник в окружении Арахамии это опроверг.

"Позиция Давида, также как и Кирилла (главы Офиса президента Кирилла Буданова - Ред.) по условиям переговоров совпадает с позицией президента Зеленского. И поменяться она может только если поменяет свою позицию президент", - говорит источник.

При этом он отмечает, что Арахамия действительно, в отличие от Ермака, настроен на поиск возможных путей сближения позиций на переговорах, но "только в четко установленных президентом рамках. Все ключевые решения принимает Зеленский".

О том, что наличие в переговорной группе Арахамии и Буданова вселяет оптимизм относительно договоренностей о завершении война написал накануне старта переговоров в Абу-Даби и влиятельный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Несколько причин, которые вселяют надежду на этот этап переговоров, проходящий в ОАЭ. Стиль переговоров. Закрытый характер переговоров. Без пиара, громких заявлений, за закрытыми дверями. Как и должно быть в традиционной дипломатии. Участники переговоров. Привлечение к переговорам новых сильных участников. Буданова и особенно Арахамию. Честно считаю его одним из лучших участников переговоров в стране. И важно, что он искренне стремится к миру. Мы видели его блестящие результаты в Стамбуле. Я точно знаю, что он не потерял навыков и настроя", - написал Гетманцев.

Правда, стоит отметить, что если призывы к компромиссам в парламенте высказываются неофициально, то призывы к войне "до победного конца" звучат громко и открыто.

Так, на днях секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ("Голос") в эфире "24 канала" заявил, что Украина должна продолжать войну до полного уничтожения России.

"Кто бы там что ни говорил, как бы ни выступал против войны – я тоже против войны – но другого выбора нет: или умереть, или уничтожить Россию. Это все", - заявил народный депутат.

И это также оказывает влияние на нардепов, которые боятся обвинений в предательстве в случае призывов к компромиссам.

Хотя, по их словам, ключевое значение будет иметь позиция власти и лично Зеленского.

"Не стоит переоценивать влияния общества и даже парламента на принятие решений высшим военно-политическим руководством Украины. Например, если б сейчас провести опрос на тему "поддерживаете ли вы отмену принудительной мобилизации и переход ВСУ на комплектование исключительно на добровольной основе", то большинство населения высказалась бы за. И наверное даже в парламенте нашлось бы 226 голосов за это. Но понятно, что власти мобилизацию отменять не будут, так как понимают, что добровольцев много не наберут. Также и по Донбассу. Даже если вдруг большинство украинцев скажет "да пусть его уже Путин забирает, главное, чтоб война закончилась" это никак на Зеленского не повлияет. Его решения по Донбассу определяются совсем другими вещами - ситуацией на фронте, ситуацией с резервами, ситуацией в тылу, позицией партнеров - США и Европы. Поэтому, в конечном счете, решения по компромиссам по Донбассу если и будут приняты, то не в Раде, а на Банковой. А парламенту просто предложат за них проголосовать", - говорит источник в Раде.

К слову, ранее власти заявляли о намерении утвердить мирное соглашение на референдуме.

Однако, в депутатской среде по его поводу немало сомнений.

"По референдуму в принципе есть очень много сомнений. Начиная с предмета референдума и заканчивая явкой. Я точно против его проведения", - говорит один из нардепов.

В то же время собеседник, близкий к руководству фракции "Слуги народа", настаивает, что власти остаются привержены идеи проведения референдума. При этом, по его словам, есть расчет на то, что удастся добиться при помощи американцев от России согласия на полную остановку огня на 7 дней в районе дня голосования.

Но источник в дипломатических кругах считает, что референдум не снимает вопрос по выводу войск из Донбасса.

"Позиция России озвучивается публично - условием для прекращение огня является вывод украинских войск из Донецкой области. То есть, логика Кремля примерно такова - выводите войска из Донбасса, а потом проводите что хотите - хоть референдум, хоть выборы. Киев хочет же сначала провести референдум по мирному соглашению, для чего заморозить боевые действия по линии фронта, и только по итогам референдума начинать движения по исполнению соглашения. Но понятно, что вероятность положительного голосования украинцев за вывод войск из Донбасса, мягко говоря, небольшая. Особенно, если власти будут против. Потому Москва такой вариант не принимает и продолжает настаивать на выводе войск еще до референдума. Может быть американцы убедят Кремль поменять позицию, но пока этого не произошло. Да и не очень похоже, что Вашингтон вообще пытается это делать. Сигналы идут скорее о побуждение Киева к уступкам по Донбассу. Хотя, если это не будет сопровождаться практическими мерами давления, то позицию украинских властей это не поменяет", - говорит источник.

Что касается настроения в оппозиционных фракциях вроде "Евросолидарности" и "Батькивщины", то оно двоякое. "Никто к выводу войск из Донецкой области, конечно, не призывает. А "Евросолидарность" так вообще выступает с позиции войны до победного конца.

Но в реальности там хотели бы, чтоб война поскорее закончилась, было отменено военное положение и начался бы политический процесс и предвыборная кампания. И если Зеленский будет вынужден ради завершения войны пойти на болезненные уступки, то это, конечно, оппозиция на выборах будет использовать против него.

По этой причине, кстати, в "Евросолидарности" против идеи Банковой провести одновременно референдум и президентские выборы. Там хотят, чтоб сначала был референдум, который может быть провальным для президента, а потом уже выборы", - сказал источник в парламенте.

По его словам, партия Порошенко продолжает попытки взаимодействовать с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, намереваясь поддержать его на выборах президента.

"Залужный отказал Порошенко в объединении по схеме, которую продвигали в "Евросолидарности" - "Залужный-президент, Порошенко - премьер". Но экс-президент через своих конфидентов продолжает доносить экс-главкому, что готов сыграть в "санитара леса", учнитожая через свои ресурсы рейтинг Зеленского", - говорит источник.