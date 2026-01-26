Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян показала фотографию после лечения своего онкозаболевания методом химиотерапии.

Снимок появился в ее телеграм-канале.

"Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет", - подписала фото журналистка.

Напомним, в начале сентября Симоньян объявила, что у нее выявили тяжелое заболевание и скоро ей предстоит операция. Вскоре стало известно, что у журналистки рак молочной железы. На тот момент у неё была тяжелая личная драма: ее муж, режиссер и продюсер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находился в коме. В сознание он больше так и не пришел и в конце сентября скончался в возрасте 59 лет.

В конце ноября овдовевшая телеведущая сообщала, что вследствие курса лечения от рака у нее выпали волосы и на публике она будет появляться в париках. Главред RT также рассказала, что узнала о своем тяжелом диагнозе случайно, когда пришла проверить межреберную невралгию.

Но несмотря на лечение, 45-летняя Симонова не оставляет работу, участвует в различных мероприятиях и активно ведет телеграм-каналы.