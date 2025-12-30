В США скончалась внучка 35-го американского президента Джона Кеннеди, журналистка Татьяна Шлоссберг. Ей было 35 лет.

Об этом сообщили представители семьи Кеннеди в Инстаграме.

"Наша прекрасная Татьяна умерла сегодня утром. Она всегда будет в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Татьяна Шлоссберг была дочерью художника Эдвина Шлоссберга и дипломата Кэролайн Кеннеди, старшей дочери экс-президента Джона Кеннеди.

Шлоссберг была уважаемой журналисткой-экологом, работала в газете The New York Times и сотрудничала с такими изданиями, как The Atlantic и The Washington Post.

В 2019 году она опубликовала книгу "Незаметное потребление: экологическое влияние, о котором вы не знаете".

Кроме того, Шлоссберг писала о психологической нагрузке, связанной с борьбой с неизлечимой болезнью и воспитанием маленьких детей.

Как сообщает NBS News, болезнь у внучки Кеннеди была диагностирована 25 мая 2024 года, когда Шлоссберг родила второго ребенка. Врач заметил у нее аномально высокий уровень лейкоцитов и назначил дополнительные анализы. Затем она провела пять недель в больнице Columbia-Presbyterian Hospital в Нью-Йорке, после чего начала химиотерапию дома, а позже перенесла пересадку костного мозга.

Напомним, в 2019 году от передозировки наркотиками скончалась 22-летняя Сирша Кеннеди Хилл, внучка бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди, младшего брата Джона Кеннеди.

А годом ранее в США при странных обстоятельствах умер племянник Кеннеди, звезда фильма "Терминатор-3. Восстание машин" Кристофер Лоуфорд. Ему было 63 года.