В возрасте 91 года ушла из жизни знаменитая французская актриса и секс-символ 50-х и 60-х годов Брижит Бардо.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на фонд актрисы.

"Фонд Брижит Бардо с глубокой скорбью сообщает о смерти его основателя и президента, мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от своей престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных и своему фонду", - говорится в заявлении, направленном французскому информационному агентству.

Актриса скончалась во Франции. Известно, что всего два месяца назад её госпитализировали и сделали операцию. С какими заболеваниями боролась Бардо, до сих пор не сообщают.

Бардо приобрела мировую известность после роли в фильме 1956 года "И Бог создал женщину" и стала символом женской свободы, сексуальной революции и культурных изменений послевоенной Европы.

Актриса родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За свою жизнь она снялась в 48 фильмах, записала множество песен и стала одной из самых узнаваемых женщин своего времени. Бардо считалась секс-символом 1950–1960-х годов, а её образ определил эстетику целой эпохи.

Самыми известными работами Бардо стали фильмы "И Бог создал женщину", "Истина", "Презрение" и "Вива Мария!".





В 1973 году Бардо неожиданно завершила актёрскую карьеру - ей не исполнилось и 40 лет. С тех пор она полностью посвятила себя защите животных. Основанный ею фонд Fondation Brigitte Bardot стал одним из самых влиятельных в Европе в сфере борьбы с жестоким обращением с животными. Бардо не раз выступала с открытыми обращениями к правительствам разных стран и добилась реальных изменений в законодательстве по защите животных.





