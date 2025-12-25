В российской столице умерла звезда советского кино и театра Вера Алентова, известная по главной роли в фильме "Москва слезам не верит", который был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 1981 году.

Об этом пишут российские СМИ.

83-летней актрисе стало плохо несколько часов назад в Театре имени Маяковского на прощании с актером Анатолием Лобоцким, с которым Алентова играла в фильме "Зависть богов" 2000 года, снятом Владимиром Меньшовым, мужем Алентовой. Лобоцкий скончался 20 декабря.

Российская актриса почувствовала себя нехорошо через несколько минут после того, как увидела гроб с телом Лобоцкого, пишут российские телеграм-каналы. Её вынесли из здания театра на носилках отвезли в больницу, а вскоре после госпитализации она умерла от острого инфаркта миокарда, к которому привёл тромбоз.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе, окончила Школу-студию МХАТ в 1965 году и с того же года работала в театре имени Пушкина. За почти 60 лет кинокарьеры сыграла более 30 ролей, в том числе в картинах "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Сын за отца".

Напомним, в 2021 году от последствий коронавируса скончался муж Алентовой, советский и российский кинорежиссёр Владимир Меньшов, наиболее известный по фильмам "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".

В Украине неоднозначно отреагировали на смерть кинорежиссёра, о чём мы рассказывали в отдельном материале.