Итальянская актриса Клаудиа Кардинале умерла во Франции на 88-м году жизни.

Об этом сообщил ее агент Лоран Саври, отметив, что в последние минуты рядом с мировой звездой были дети.

Кардинале (настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале) родилась в Тунисе в 1938 году в семье итальянских иммигрантов. В 1958 году она впервые появилась на экране в фильме Марио Моничелли "Обычные незнакомцы", сыграв эпизодическую роль.

Мировую славу актриса получила после роли в фильме Федерико Феллини "8 1/2" (1963), а затем в драме Лукино Висконти "Леопард".

В 1960-е годы она работала и в Голливуде, снявшись в "Розовой пантере" Блейка Эдвардса и в "Однажды на Диком Западе" Серджо Леоне.

Клаудия снималась вместе с такими знаменитостями, как Марчелло Мастроянни, Марлон Брандо, Ален Делон, Брижит Бардо.

С 2000 года Кардинале являлась послом доброй воли ЮНЕСКО по вопросам прав женщин. Её последней кинолентой стала работа "Римские свидания" Эллы Лемхаген, вышедшая в 2015 году.

Ранее мы писали, что в мае в возрасте 94 лет умерла вдова режиссёра Леонида Гайдая, советская и российская актриса, звезда фильма "Бриллиантовая рука" Нина Гребешкова.

А в прошлом месяце скончался итальянский модельер и основатель компании Armani Джорджо Армани. Ему был 91 год.