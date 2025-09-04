Умер итальянский модельер и основатель компании Armani Джорджо Армани. Ему был 91 год.

Об этом сообщает La Repubblica.

Компания Armani Group объявила об этом в своем заявлении. "С глубоким прискорбием Armani Group сообщает о смерти своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы — Джорджо Армани", — говорится в заявлении.

"Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и коллеги, мирно скончался в окружении близких. Он неустанно работал до последних дней, посвящая себя компании, её коллекциям, а также разнообразным и постоянно меняющимся проектам — как уже реализованным, так и тем, что находились в разработке", — также отметили в Armani Group.

Последнее сообщение Джорджо Армани было опубликовано в социальных сетях. На его странице в Instagram размещена фотография на черном фоне с подписью: "Наследие, которое я надеюсь оставить, — это преданность, уважение и забота о людях и обществе. С этого всё начинается".

Также под сообщением стоит подпись — Джорджо Армани.

Под фотографией компания Armani Group объявила о его смерти.

Ранее мы рассказывали, что Джорджо Армани, выкупил по одной полосе в 60 местных газетах, чтобы поблагодарить медработников за борьбу со вспышкой коронавируса.

Также мы писали о том, что он принял решение отказаться от использования натурального меха.