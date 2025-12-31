В немецком Гельзенкирхене, что в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия неизвестные ограбили отделение банка Sparkasse и похитили деньги и ценности на несколько десятков миллионов евро.

Как сообщает Bild, ограбление, ставшее одно из крупнейших в Европе, произошло во время длинных рождественских выходных, продолжавшихся с 25 по 28 декабря.

Полиция и пожарные обнаружили взлом только в ночь на понедельник, 29 декабря, когда проверяли здание банка из-за сработавшей пожарной сигнализации. Правоохранители приехали к отделению и увидели дыру в стене хранилища. Полиция пришла к выводу, что преступники проникли в банк через соседний паркинг и несколько других помещений. По версии следствия, чтобы проломить стену в хранилище, грабители использовали специальный мощный бур. Это косвенно подтверждают показания свидетелей, заявивших, что в выходные видели несколько мужчин, которые несли большие сумки на парковку. На камеры видеонаблюдения попали люди в масках внутри черного автомобиля, саму машину ранее угнали.

Воры вскрыли в отделении вскрыли около 3200 банковских сейфов, из-за чего пострадали примерно 2700 клиентов.

Точная сумма похищенного пока неизвестна, так как обычно банки не знают, что именно хранят клиенты в индивидуальных сейфах. Там могут держать наличные, золото и украшения. Представитель полиции Томас Новачик сообщил, что ущерб может составлять от 10 до 90 миллионов евро, при этом СМИ оценивают его примерно в 30 миллионов.

30 декабря банк в Гельзенкирхене не работал. На своем сайте он призвал клиентов не посещать отделение, так как пока согласовывает со страховой компанией, "как можно наиболее удобным для клиентов образом компенсировать ущерб".

По этому делу пока никто не задержан. Следствие лишь установило, что номерной знак зафиксированной камерами наблюдения машины был украден в Ганновере.

Напомним, в октябре произошло дерзкое ограбление Лувра, из которого похитили ценнейшие украшения французских монархов.

А в прошлом году в Чернигове ограбили отделение банка, выкопав тоннель под землей из подвала соседней многоэтажки.