В столице Франции Париже ограбили известный во всем мире музей Лувр. Инцидент произошел при открытии помещения.

Об этом сообщила министр культуры страны Рашида Дати.

Все драгоценности были украдены за 7 минут, сообщил глава МВД Франции. Грабители вырезали стекла дисковым резаком и похитили украшения.

В настоящее время проводится расследование, список украденного пока не опубликован.

При этом в СМИ появилась информация, что воры разбили окна в музее и похитили драгоценности Наполеона и его супруги: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения.

Издание Le Parisien сообщает, что преступники, получившие доступ к зданию на набережной Сены, где ведутся ремонтные работы, "использовали грузовой лифт, чтобы добраться прямо до нужного помещения в галерее Аполлона".

Разбив окна, двое мужчин, под наблюдением сообщника, предположительно, похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.

По неизвестной причине, при ограблении воры не тронули самый крупный бриллиант из коллекции украшений Наполеона - знаменитый "Регент" - бриллиант весом в 140 карат.

Отмечается, что на улице неподалеку от музея был также найден один из экспонатов - сломанная корона императрицы Евгении Богарне. Грабители ее по каким-то причинам выбросили.

Преступникам, которые полностью скрывали свои лица, удалось скрыться либо на автомобиле, либо на скутерах.

Очевидцы описывали всеобщую панику среди посетителей сразу после ограбления:

"Полицейские бегали к пирамиде и пытались проникнуть в Лувр через боковые стеклянные двери, но они были заперты, и их невозможно было открыть, - рассказывает одна из посетительниц. - Внутри все бежали и стучали в стеклянные двери, пытаясь выбраться, но безуспешно. Прибыли много полицейских и жандармов".

Преступников продолжают разыскивать.

Галерея Аполлона, где произошло ограбление, — культовое место в Лувре, там хранятся некоторые из самых ценных исторических коллекций музея.

Напомним, в сентябре в Египте из музея украли уникальный золотой браслет фараона Аменемопета возрастом 3000 лет. Воры продали его за $3 700 для переплавки на металлолом.

Также накануне открытия Олимпиады в Париже в 2024 году ограбили знаменитого бразильского футболиста и тренера Зико.