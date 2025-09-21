В Египте из музея украли уникальный золотой браслет фараона Аменемопета возрастом 3000 лет. Воры продали его за $3 700 для переплавки на металлолом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фараон Аменемопет правил в 993–978-х годах до нашей эры. Возраст браслета - около 3 тысяч лет. Он состоит из чистого золота с вкраплениями из лазурита и весит примерно 600 граммов. По данным СМИ, кражу совершили четыре человека, среди которых была сотрудница музея.

МВД Египта заявляет, что она выкрала браслет из сейфа в лаборатории во время своей смены, после чего связалась с торговцем драгоценными металлами в Каире, который купил его за $3 700, а потом перепродал его работнику литейного завода за $4 000. Тот в свою очередь переплавил украшение на лом.

Все участники этой схемы были задержаны, а власти изъяли деньги, полученные с продаж.

Теперь артефакт, переживший три тысячелетия, бесследно утерян.

