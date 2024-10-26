В Греции священнослужители вложили около трех миллионов евро из казны Католической церкви в ночные клубы.

Об этом сообщает Athens News Agency.

В греческом управлении по борьбе с отмыванием денег (HAMLA) обратили внимание на подозрительные переводы, которые поступали на счета владельцев ночных клубов Пелопоннеса. Известно, что один из владельцев был замешан в уголовных преступлениях.

Анализируя операции, специалисты пришли к выводу, что крупные суммы поступали от двух высокопоставленных служителей Католической церкви Греции. После этого сотрудники HAMLA направили информацию в штаб-квартиру церкви в стране, чтобы указанных лиц проверили на предмет возможного хищения.

Во время дальнейшей проверки HAMLA выяснилось, что около трех миллионов евро пошли из казны церкви на ночные клубы. Практиковать подобные махинации начали восемь лет назад. Последнюю подозрительную операцию зафиксировали несколько дней назад, сумма перевода составляла 50 тысяч евро.

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